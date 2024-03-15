15 марта 2024, 18:43
«Интерес дикий!» Пересильд рассказала о реакции на фильм «Вызов» в Китае
Актриса Юлия Пересильд заявила, что фильм «Вызов» в Китае вызвал дикий интерес
Актриса Юлия Пересильд рассказала, что премьера фильма «Вызов», которая состоялась в Китае, вызвала большой интерес у публики. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram*.
«Премьера фильма „Вызов“ в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — написала артистка.
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Показ фильма «Вызов» в России впервые прошел 12 апреля 2023 года. Он был на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд отправилась в космос с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись обратно после 12 дней съемок.
Летом прошлого года Пересильд получила в Кремле госпремию в 10 миллионов рублей за фильм «Вызов».
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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