Знаменитости 14 марта 2024, 19:32 Инстасамка выложила откровенные снимки в соцсети Инстасамка выложила фото в коротких шортах и классической рубашке в соцсети Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Известная рэп-исполнительница Инстасамка выложила в социальные сети фотографии со своей недавней фотосессии. Девушка позировала перед камерой в очень коротких шортах, шокировав этим публику.

Для фотосессии артистка надела приталенную черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви девушка подобрала туфли на высоких каблуках. Образ она дополнила люксовыми очками.

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Волосы знаменитость зачесала назад и собрала в пучок, сделав эффект мокрой укладки. Макияж рэп-исполнительница сделала в нюдовых оттенках, с акцентом на губы — естественным цветом помады.

Ранее Инстасамка заявила о решении сдать ЕГЭ и поступить в университет. Однако она не раскрыла, в какой именно вуз намерена поступить и по каким предметам будет экзаменоваться.