Инсайдер рассказал о самочувствии переболевшей COVID-19 Фрейндлих

Источник близкого окружения российской актрисы Алисы Фрейндлих, которая восстанавливается после COVID-19, рассказал о ее самочувствии, написало РИА ФАН.

Собеседник агентства отметил, что артистка находится дома, восстанавливается после тяжелого недуга. Медики рекомендовали ей продолжить реабилитацию после выписки.

«Она чувствует себя нормально, но не хочет ни с кем общаться», — заявил инсайдер.

Напомним, что 12 февраля, Фрейндлих выписали из научно-клинического центра имени Соколова в Санкт-Петербурге. Врачи оказывали Алисе Бруновне квалифицированную помощь, и она смогла побороть коронавирус. В лечебном учреждении актрисе назначили курс реабилитации. В него входит массаж, терапия и лечебная физкультура.

Ранее сообщалось, что грузинского актера Кахи Кавсадзе госпитализировали в больницу Тбилиси с двухсторонней пневмонией. Состояние 85-летнего артиста оценивается как стабильно тяжелое. Мужчина в конце ноября прошлого года перенес коронавирус, а в декабре его брат заявил, что артист вылечился и чувствует себя хорошо.