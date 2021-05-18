Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении

Иностранные зрители Евровидения пришли в ужас и недоумение от поведения Филиппа Киркорова на бирюзовой дорожке. Продюсер вместе с представительницей Молдавии Натальей Гордиенко дал интервью блогеру Уильяму Ли Адамсу.

Певица эмоционально отвечала на вопросы блогера и светилась от счастья. В какой-то момент Киркоров отошел назад и начал искать по карманам свою защитную маску. Через некоторое время он вернулся и решил тоже ответить на вопросы, но в такие моменты певец зачем-то снимал маску.

В комментариях под видео появилось множество негативных сообщений от иностранцев.

«Конечно, Киркоров испортил ей всю малину», — написал Abriel Robertsson.

Другой пользователь отметил, что Киркоров уже надоел, потому что его везде показывают.

«Ох, кажется, Киркоров очень раздражает иностранцев. Мы, россияне, живем с ним всю жизнь, он буквально везде по телевизору», — написал НА.

«Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно», — заявила пользовательница Lorena Ilie.

Комментатор hot pepper отметил, что интервью получилось очень странным.

«Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?» — задалась вопросом Olga A.

В этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию будет представлять Manizha.