17 января 2023, 16:28
Инну Чурикову похоронили рядом Василием Лановым и Владимиром Меньшовым
Народную артистку Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище
Ушедшую из жизни в возрасте 79 лет народную артистку Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Гроб с телом доставили из храма Христа Спасителя, где прошла гражданская панихида. Об этом сообщил ТАСС.
Во время погребения к родным Инны Чуриковой обратился директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. Уход актрисы он назвал невосполнимой потерей.
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«Держитесь, пожалуйста, крепитесь. Мы с вами, смотрите, сколько пришло людей, чтобы вам было легче», — подчеркнул он.
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Чурикову похоронили рядом с Василием Лановым и Владимиром Меньшовым. Могилу украсили траурными венками, которые прислали в том числе президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, премьер-министр Михаил Мишустин и актеры театра.
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в минувшую субботу, 14 января, в одной из московских больниц. О причинах ухода из жизни не сообщили. Изначально гражданскую панихиду планировали провести в театре «Ленком», где она проработала более 50 лет. Но семья настояла, чтобы прощание перенесли в храм Христа Спасителя.
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