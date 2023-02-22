Знаменитости 22 февраля 2023, 11:27 Информацию о слепоте Костомарова опровергли Пятый канал опроверг информацию о том, что Костомаров ослеп на один глаз

Читать 360tv в

Говорить о том, что фигурист Роман Костомаров ослеп на один глаз, пока не стоит. Данную информацию опроверг источник Пятого канала.

Собеседник канала уточнил, что глаза олимпийского чемпиона регулярно промывают и капают лекарства.

Реклама

«Офтальмологи наблюдают, чтоб давления не было сильного глазного. Отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате», — добавил источник.

Реклама

Ранее СМИ писали, что фигурист ослеп на один глаз. Роман Костомаров попал в больницу в начале января. По предварительным данным, причиной этому стала пневмония. Врачи подключили спортсмена к аппарату ЭКМО, а затем — к ИВЛ. В какой-то момент у фигуриста обнаружили гангрену, из-за этого медикам пришлось ампутировать больному стопы. На этой неделе у Костомарова диагностировали вторичный менингит и инсульт.