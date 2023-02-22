22 февраля 2023, 11:27
Информацию о слепоте Костомарова опровергли
Пятый канал опроверг информацию о том, что Костомаров ослеп на один глаз
Говорить о том, что фигурист Роман Костомаров ослеп на один глаз, пока не стоит. Данную информацию опроверг источник Пятого канала.
Собеседник канала уточнил, что глаза олимпийского чемпиона регулярно промывают и капают лекарства.
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«Офтальмологи наблюдают, чтоб давления не было сильного глазного. Отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате», — добавил источник.
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Ранее СМИ писали, что фигурист ослеп на один глаз. Роман Костомаров попал в больницу в начале января. По предварительным данным, причиной этому стала пневмония. Врачи подключили спортсмена к аппарату ЭКМО, а затем — к ИВЛ. В какой-то момент у фигуриста обнаружили гангрену, из-за этого медикам пришлось ампутировать больному стопы. На этой неделе у Костомарова диагностировали вторичный менингит и инсульт.
Роман Костомаров
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