16 мая 2023, 05:26
«Имитацию поцелуя всегда видно». Гоша Куценко высказался о постельных сценах в кино
Гоша Куценко признался в готовности обнажаться ради постельных сцен
Актер Гоша Куценко рассказал о своем отношении к постельным сценам в кино. В эфире программы «Дерзкая готовка с Ляйсан» он признался, что всегда готов обнажиться на съемках.
Актер заявил, что при съемке эротических сцен предпочитает не использовать накладки. При этом, заметил артист, на съемочной площадке между персонажами возникает только «актерская химия» и никакой похоти в ней нет.
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«Если играешь любовную сцену — ты должен быть готов пойти на все. Я всегда так говорил актрисам: „Что ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай, вперед!“. Все нормально, ничего не случится», — рассказал Куценко.
Некоторые актрисы не хотят целоваться в кадре и лишь имитируют поцелуй. К таким, например, относится Мария Порошина, заметил актер. Имитацию поцелуя всегда видно.
«Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит», — заключил Куценко.
Ранее российский актер Гоша Куценко рассказал, что помешало ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли. Артист назвал главной проблемой языковой барьер.
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