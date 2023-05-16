Знаменитости 16 мая 2023, 05:26 «Имитацию поцелуя всегда видно». Гоша Куценко высказался о постельных сценах в кино Гоша Куценко признался в готовности обнажаться ради постельных сцен РИА «Новости»

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Актер Гоша Куценко рассказал о своем отношении к постельным сценам в кино. В эфире программы «Дерзкая готовка с Ляйсан» он признался, что всегда готов обнажиться на съемках.

Актер заявил, что при съемке эротических сцен предпочитает не использовать накладки. При этом, заметил артист, на съемочной площадке между персонажами возникает только «актерская химия» и никакой похоти в ней нет.

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«Если играешь любовную сцену — ты должен быть готов пойти на все. Я всегда так говорил актрисам: „Что ты лепишь крестики себе вот сюда вот? Что ты подкладываешь там прокладки куда-то? Давай, вперед!“. Все нормально, ничего не случится», — рассказал Куценко.

Некоторые актрисы не хотят целоваться в кадре и лишь имитируют поцелуй. К таким, например, относится Мария Порошина, заметил актер. Имитацию поцелуя всегда видно.

«Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит», — заключил Куценко.

Ранее российский актер Гоша Куценко рассказал, что помешало ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли. Артист назвал главной проблемой языковой барьер.