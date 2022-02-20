МакSим рассказала о проблемах с голосом после пневмонии

Певица МакSим, которая в прошлом году полтора месяца была в коме из-за коронавируса, призналась, что после выписки из больницы больше всего ее расстраивают проблемы с голосом.

«Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», — рассказала артистка в эфире Пятого канала.

При этом певица согласна пойти на любые ограничения, чтобы поскорее восстановиться и вернуться к выступлениям.

После тяжелой формы коронавируса у певицы возникли крайне неблагоприятные для пения процессы в легких, объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова.

«В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше», — объяснила врач. Терехова пояснила, что из-за этого во время пения голос становится не таким сильным и звонким, как до болезни.

Сейчас свое время МакSим посвящает дочерям и школе искусств, где курирует работы учреждения.

В январе МакSим отсудила у бывшего гражданского мужа право 12-летней дочери проживать с ней. Девочка была зарегистрирована в квартире ответчика, но певица попросила определить место жительства ребенка с матерью. На правах ребенка никак не сказывается, был заключен официальный брак между родителями или нет, отметили адвокаты. Так что МакSим вполне может подать и на алименты.