22 ноября 2021, 19:39
Илон Маск заявил, что написал большую часть твитов в туалете
Илон Маск: не менее половины моих твитов написаны на фарфоровом троне
Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск выступил с откровенным признанием. Многие твиты написаны им во время посещения туалета.
Подробности о своей активности в социальных сетях Маск разместил в Twitter.
«По крайней мере 50% моих твитов были сделаны на фарфоровом троне», — написал Маск.
Пользователи отнеслись к откровению основателя SpaceX с иронией. Кто-то признался, что эта новость принесла утешение.
«Уверен, с правильным унитазом мы сможем увеличить этот процент», — заявили в Сети.
Несколько дней назад к онлайн-совещанию Илона Маска присоединился его полуторагодовалый сын. Ребенок попал на видео в ходе обсуждения программы SpaceX Starship: он пришел к отцу и сидел с ним несколько минут.