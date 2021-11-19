Маленький сын Илона Маска «ворвался» на совещание отца и попал на видео

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск попал в забавную ситуацию во время своего онлайн-совещания. Младший сын Маска, которому сейчас полтора года, решил тоже поучаствовать в обсуждении.

Мальчик прямо во время обсуждения программы SpaceX Starship пришел к папе и просидел с ним несколько минут. Малыш с интересом наблюдал за своим отцом и тоже очень старался что-то сказать в камеру. Милая сцена оказалась запечатлена на видео, ролик уже появился на YouTube.

«Малыш Икс», как называют ребенка в семье, в своем нежном возрасте еще только учится правильно выговаривать слова. Когда мальчик старался поговорить на камеру, сам Илон Маск снисходительно улыбался. Потом ребенка все-таки увели из комнаты, на что малыш отреагировал плачем.

Сын Маска и канадской певицы Граймс появился на свет 4 мая 2020 года. Вскоре после этого малыша показали на видео. Миллиардер и артистка дали своему ребенку необычное имя — X Æ A-Xii. Но сами ласково называют мальчишку Малышом Икс.