Знаменитости 16 августа 2023, 11:03 Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг сам отказался от боя Владелец X Илон Маск: Марк Цукерберг отказался драться в Колизее и у себя дома Соцсети

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Основатель Meta* Марк Цукерберг и владелец X (бывшего Twitter) Илон Маск не смогли согласовать место поединка и обвинили в этом друг друга. Последний заявил на своей странице, что именно его оппонент сорвал бой.

Илон Маск признался, что пошутил, предложив Марку Цукербергу устроить поединок из-за запуска его новой соцсети Threads — конкурента X. Однако сначала он воспринял это всерьез и попросил бизнесмена назвать место боя.

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«Италия любезно предложила Колизей. Цукерберг отказался. Я предложил его дом как „безопасное место“. К сожалению, он был в „путешествии“. Есть ли место, где он будет драться?» — объяснил он.

Бизнесмен опубликовал хронологию событий после того, как Марк Цукерберг обвинил его в нежелании драться, сообщили «Известия». Основатель Meta* утверждал, что предложил Илону Маску конкретную дату боя — день, в который глава UFC Дэйна Уайт согласился организовать встречу и передать собранные с нее деньги на благотворительность. Однако владелец X не согласился, потом попросил перенести поединок из-за операции, а после предложил провести тренировку на заднем дворе.

*Meta — компания, признанная экстремистской в России.