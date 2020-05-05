Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что вновь стал отцом. У знаменитого инженера и канадской певицы Граймс родился сын.

«Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке», — написал Илон Маск в Twitter.

У Граймс (Клэр Элис Буше) это первый ребенок. У Маска есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон.

Граймс ранее объявляла, что разрешит своему ребенку самостоятельно выбрать гендерную принадлежность, а до этого собирается называть его нейтральным местоимением «они» (they) вместо классических «он» или «она». Пока что на вопрос подписчиков о том, кто у него родился, Илон Маск отвечает, что мальчик.

До этого Илон Маск публиковал неоднозначные твиты. Сначала он написал, что стоимость акций Tesla слишком высока. После этого они резко рухнули. Потом инженер объявил о продаже всего имущества, так что у него не будет собственного дома. Он также потребовал вернуть людям свободу.

Из-за этих постов Илон Маск потерял 2,8 миллиарда долларов, его состояние сократилось до 36,6 миллиарда.