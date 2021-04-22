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    22 апреля 2021, 20:58

    Илью Милохина ждет реабилитация в наркоклинике

    Александра Ломейко

    Блогер Илья Милохин ушел из TikTok-дома продюсера Марии Погребняк. Молодому человеку придется провести какое-то время в реабилитационной клинике из-за проблем с наркотиками.

    Погребняк подчеркнула, что Милохин вел себя в последнее время странно, мог пропустить съемки, а с ребятами из дома у него возникли недопонимания. Слова продюсера привел журнал StarHit.

    «Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. <…> В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь», — сказала Мария.

    По данным Mash, 20-летний Милохин пристрастился к мефедрону. Погребняк указала, что парень якобы был замечен «в махинациях с деньгами».

    Сам Илья опубликовал видео, в котором попрощался с подписчиками и заявил, что ложится в больницу. О причинах госпитализации блогер умолчал.

    «Больше такого Илью вы никогда не увидите. Всех люблю. До встречи», — сказал Милохин.

    Милохин является участником группы «Не говори маме», которая постепенно завоевывает популярность среди подростков.