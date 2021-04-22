Илью Милохина ждет реабилитация в наркоклинике

Блогер Илья Милохин ушел из TikTok-дома продюсера Марии Погребняк. Молодому человеку придется провести какое-то время в реабилитационной клинике из-за проблем с наркотиками.

Погребняк подчеркнула, что Милохин вел себя в последнее время странно, мог пропустить съемки, а с ребятами из дома у него возникли недопонимания. Слова продюсера привел журнал StarHit.

«Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. <…> В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь», — сказала Мария.

По данным Mash, 20-летний Милохин пристрастился к мефедрону. Погребняк указала, что парень якобы был замечен «в махинациях с деньгами».

Сам Илья опубликовал видео, в котором попрощался с подписчиками и заявил, что ложится в больницу. О причинах госпитализации блогер умолчал.

«Больше такого Илью вы никогда не увидите. Всех люблю. До встречи», — сказал Милохин.

Милохин является участником группы «Не говори маме», которая постепенно завоевывает популярность среди подростков.