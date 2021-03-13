Перечислены блогеры, способные за месяц заработать на квартиру в Москве

Наибольшими заработками могут похвастаться российские блогеры, занятые в сфере beauty. Средняя квартира в Москве стоит 10 миллионов рублей, и некоторые из них способны купить ее за один-три месяца.

Об этом РИА «Новости» рассказал digital-директор рекламного агентства Main-Target (MTG) Антон Быков. По его словам, популярные блогеры могут размешать платные интеграции ежедневно.

«Например, Анастасия Решетова за различные типы рекламных интеграций может получать от 0,8 до 2 миллионов рублей, и на квартиру в Москве заработает меньше, чем за месяц», — подсчитал Быков.

Блогер, специализирующийся на путешествиях, даже в период ограничений на передвижения может хорошо зарабатывать. При 600 тысячах подписчиков достаточно двух коммерческих интеграций в постах и до четырех в сториз в месяц.

«Например, стоимость поста у Дмитрия Лукьянчука составляет от 200 тысяч рублей, «сториз» предлагаются дешевле. В среднем 500 тысяч рублей в месяц, так на квартиру больше полутора лет придется зарабатывать», — сообщил эксперт.

Крупные рекламные контракты блогеры реализуют кроссплатформенно.

«Например, не так важно, что Варламов много лет номер один в «Живом журнале», ведь основные охваты его рекламная интеграция наберет на платформах Youtube и Instagram», — пояснил Быков. По его словам, бюджет средней интеграции составляет 700 тысяч — 1,5 миллиона рублей. В него входят расходы на продакшн и зарплату сотрудников. Следовательно, Варламов на среднюю по стоимости квартиру в Москве соберет за 10-12 интеграций.

Топовые блогеры Youtube типа Wyslacom и Влад А4, или трендовый тиктокер Даня Милохин за пару месяце на новую квартиру точно наберут.

Быков напомнил, что блогеры также получают деньги за амбассадорство брендов дополнительно 3-15 миллионов рублей в год.

Самыми доступными российскими городами среди мегаполисов для покупки жилья названы Краснодар, Уфа и Тюмень. Средние цены колеблются между 3,5 и 5,23 миллионами рублей.