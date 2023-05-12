Знаменитости 12 мая 2023, 15:17 Игорю Угольникову присвоили звание народного артиста России Президент Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Угольникову РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Первой ролью Угольника в кино стал герой комедии «Гулять так гулять. Стрелять так стрелять…». Кроме того, он сыграл следователя Пискунова в комедии «Ширли-мырли» и авиаконструктора в фильме «Призрак». В 2017 году Угольников возглавил киностудию «Военфильм».

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Известный кинорежиссер и актер поддержал съемки фильмов о современных военных конфликтах. Об этом он заявил на параде Победы. По его словам, делать это нужно как следует и не впопыхах.

Этим же указом глава государства наградил орденом Почета артиста балета Андриса Лиепу за вклад в развитие отечественной культуры. Долгие годы он был солистом Большого и Мариинского театров.