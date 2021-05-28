«Идеальный муж»: экс-жена Мамаева рассказала, как тюрьма изменила футболиста

Пребывание под стражей положительно сказалось на футболисте Павле Мамаеве. После тюрьмы спортсмен превратился в идеального мужа, заявила его бывшая жена Алана.

По словам Мамаевой, за время заключения футболист многое переосмыслил и вышел на свободу уже другим человеком.

«Он стал другим, и ему пошло на пользу. Он стал умнее что ли, вот в семейных отношениях ему это пошло на пользу — он стал лучше. Те два года, которые мы прожили в идиллии, это был идеальный муж. Вот прям идеальный», — поделилась Алана в шоу «Алена, блин!».

Она подчеркнула, что семьи удается сохранить после «отсидки» в крайне редких случаях. Семья Мамаевых появилась в 2013 году. Пара распалась в 2021 году из-за измен спортсмена. Разойтись и подать на развод решила Алана. Мамаевы воспитывали общую дочь, а также сына Аланы от первого брака с Александром Липовым.

Павел Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным попал в колонию общего режима после драки в центре Москвы. Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. В 2019 году спортсмена освободили из-под стражи по УДО.