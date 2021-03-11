И года не прошло: вдовец Легкоступовой решил снова жениться

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что не против в очередной раз жениться. Покойную жену, со смерти которой не прошло и года, он пообещал не забывать.

Фирсов рассказал о своих намерениях в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Коротать жизнь в одиночестве он не собирается.

«Если бог даст такую возможность, почему бы и нет», — сказал он.

Заявление яхтсмена едва ли смогло кого-то удивить, добавил News.ru. Он много общается с женщинами, разместил анкеты на сайтах знакомств.

По словам друзей Легкоступовой, у Фирсова есть пассия, с которой он, возможно, и свяжет свою жизнь. Некая Наталья Селезнева претендует не только на руку вдовца, но и на квартиру певицы. Женщина называет себя «коллегой» Фирсова по яхте.

В начале марта Юрий Фирсов заявил, что хочет продать квартиру, где жил с певицей. Он также пожаловался на пропажу из жилья части вещей, после чего Фирсов сменил там замки. Мужчина намерен вернуть утраченное.

Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года. Певица получила травму головы и последние дни провела в больнице. Родственники артистки винят в ее смерти Фирсова.