Фирсов заявил о продаже квартиры Легкоступовой

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов показал журналистам квартиру, в которой он жил вместе с супругой и рассказал, сколько он потратил на то, чтобы привести апартаменты в порядок. Видеокадрами поделился Пятый канал.

Отмечается, что Фирсов имеет право проживать на четвертой части квартиры. Остальная часть принадлежит детям Легкоступовой и ее матери.

«Если хотят все вместе собраться — бабушка, Анэтта и Матвей — пусть приезжают, всем места хватит. Бабушка — с Матвеем, Анэтта — здесь, не знаю, как они распределятся. Тут же вопрос права пользования», — отметил Фирсов.

По словам вдовца артистки, он потратил около 120 тысяч рублей, чтобы привести квартиру в порядок. Мужчина рассказал, что часть его вещей пропала, поэтому он сменил в квартире замки.

«Квартира будет продаваться. Я здесь жить не собираюсь. Я должен вернуть себе хотя бы то, что исчезло из этого дома», — цитирует Фирсова ИА Nation News.