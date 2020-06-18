«Опомнитесь, ребята. Мы — толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватить морализировать. В этой истории ужасно все и ужасны все», — написала артистка.

Она призналась, что не будет бросать камень в Ефремова и раскритиковала тех людей, которые знали о пагубных пристрастиях актера и ничего не сделали, чтобы помочь ему.

«И в этой истории уже сказано все, кроме одного: а мы с вами сами то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП?» — задалась вопросом Арбенина.

В свою очередь сын Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова и поддержал отца, пожелав ему принять последствия достойно.

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось», — признался он.