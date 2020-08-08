Худрук «Модерна» заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом

«Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если сам Михаил Ефремов юлит», — отметил он. Он напомнил, что актер сначала записал видеообращение с извинениями семье погибшего, а затем отказался признавать свою вину.

«Может быть, его запутали, я не знаю», — сказал Грымов, призвав при этом не забывать о семье погибшего в аварии.

«Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — добавил он.

В начале июня Ефремов, находясь в алкогольном опьянении, сел за руль своего автомобиля. Его машина на большой скорости врезалась в рабочий фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.

На этой неделе прошли три слушания по делу Ефремова. На первом актер отказался признавать вину, а на втором не узнал себя на видео при допросе, где рассказывает, что за рулем машины был он.