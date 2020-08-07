Начался третий день слушаний по делу Михаила Ефремова. Онлайн-трансляция

В Пресненском суде Москвы начался третий день заседаний по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. «360» ведет прямую трансляцию от зала суда.

Суд над Ефремовым начался в среду, 5 августа. Во время первого заседания актер отказался признать свою вину, сославшись на то, что не помнит события вечера 8 июня. На следующий день он не узнал себя на видео сразу после аварии. В ролике, который изучил суд, Ефремов говорит инспектору ДПС, что был за рулем, и признает свою вину.

6 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев устроил перепалку в суде со своей бывшей помощницей Анной Бутыриной, а фанатки Ефремова поспорили с журналисткой.

Адвокаты с обеих сторон одинаково оценили ход разбирательства. Свои впечатления они описали фразой: «Все идет по плану».

Вечером 8 июня Ефремов напился, сел за руль внедорожника и устроил ДТП в центре Москвы. На скорости он влетел в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика спустя несколько часов после аварии умер от травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.