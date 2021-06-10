Художник Шилов опроверг информацию о госпитализации с ковидом

СМИ сообщили, что художника Александра Шилова положили в больницу с COVID-19. Он опроверг эту информацию и назвал ее болтовней.

«Это болтовня. Все хорошо, я работаю на даче, небольшая простуда, но чувствую себя хорошо», — приводит «Интерфакс» слова Народного художника СССР.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Шилов заболел и сначала лечился сам, но через несколько дней ему стало хуже. С учетом того, что ему 74 года, врачи решили отправить живописца на больничную койку. Канал написал, что Шилов находится в состоянии средней тяжести.

В конце мая в средствах массовой информации появилось сообщение, что певец Бедрос Киркоров оказался в больнице из-за хронической сердечной недостаточности. В разговоре с «360» певец заявил, что с ним все в порядке.