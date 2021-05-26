Бедрос Киркоров ответил на сообщения о госпитализации

Певец Бедрос Киркоров в разговоре с «360» опроверг сообщения о госпитализации. Ранее СМИ сообщили, что его положили в больницу из-за хронической сердечной недостаточности.

«Я чувствую себя прекрасно, я на даче. Все хорошо», — сказал «360» Бедрос Киркоров.

26 мая Пятый канал со ссылкой на источник сообщил, что Киркоров-старший попал в больницу из-за хронической сердечной недостаточности. По данным собеседника телеканала, это якобы была плановая госпитализация. Источник добавил, что 88-летнему отцу Филиппа Киркорова назначили курс консервативной терапии.

Осенью прошлого года Бедрос Киркоров переболел ковидом. Его сын Филипп тогда рассказал, что на фоне болезни у его отца нарушился сердечный ритм и врачи решили положить его в больницу. Киркоров-младший добавил, что у его отца всегда был хороший иммунитет, он поддерживал здоровье водой с чесночным соком, зеленью и хреном.