Хромченко научила сочетать главные цвета 2021 года

Стилист и телеведущая Эвелина Хромченко научила сочетать трендовые цвета сезона — глубокий серый и яркий желтый. Главными цветами 2021 года их объявил Pantone Color Institute.

Желтый оттенок непросто сочетать с другими цветами, написала Teleprogramma.pro. А вот серый намного проще комбинируется с любым другим цветом.

«Самое важное — делать инвестиции именно в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет», — посоветовала Хромченко.

А вложить деньги в хороший брючный костюм — правильно, считает стилист. Он прослужит долго.

Модели представили на подиуме три стильных комплекта. Первый вариант включал пуховик, юбку-карандаш, черные ботфорты и розовый джемпер, на голове — панама желтого цвета.

Для второго образа Хромченко выбрала пушистую шубу из аналога овечьей шерсти желтого цвета. Ее накинули поверх развевающегося серого платья. Для третьего образа подошли серый брючный костюм, желтые галстук, серьги и сумка, написало РИА ФАН.

Ранее Pantone выбрал «практичный и твердый» серый и «согревающий и оптимистичный» желтый. Они отражают «то, что происходит в глобальной культуре».