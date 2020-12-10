Глубокий серый и яркий желтый стали главными цветами 2021 года

Американский Pantone Color Institute выбрал два главных цвета наступающего 2021 года. Ими стали глубокий серый и яркий желтый. Первый — «практичный и твердый», а второй — «согревающий и оптимистичный».

«Практичное и прочное, но в то же время теплое и оптимистичное — это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя ободренными и воодушевленными, это важно для человеческого духа», — приводит сайт Pantone слова исполнительного директора института Леатрис Айсман.

Вице-президент Pantone Лори Прессман подчеркнула, что этот выбор отражает «то, что происходит в глобальной культуре». Специалисты института уверены — сочетание этих цветов в любых пропорциях можно применять в дизайне одежды, косметики, домашнего интерьера или упаковки.

Программы Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign получат новые плагины с этими цветами.

Исследовательский центр Pantone Color Institute занимается экспериментами с цветом и изучает его влияние на моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу и искусство. Специалисты института выбирают цвета года уже 20 лет.