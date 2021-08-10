Обвиняемого в оправдании терроризма блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов. Запись об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

В перечне физлиц, причисленных к террористам и экстремистам, Юрий Хованский в алфавитном порядке идет под номером 10 235. Указано, что он был рожден 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.

Источник фото: сайт Росфинмониторинга

Хованского задержали 9 июня. Силовики пришли домой к блогеру в Санкт-Петербурге. Причиной стала песня о теракте на Дубровке, которую Хованский исполнил 10 лет назад во время гостевого стрима.

Куйбышевский районный суд Петербурга на прошлой неделе продлил арест Хованского еще на месяц. Он останется в СИЗО как минимум до 8 сентября. Адвокаты блогера просили судью, чтобы его отправили под домашний арест или запретили определенные действия.

Хованский частично признал свою вину, но отметил, что не выкладывал в Сеть песню про «Норд-Ост», в которой блюстители порядка усмотрели оправдание терроризма. Блогер ранее еще раз принес извинения за то, что исполнил эту песню.