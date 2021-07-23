«Ужасная ошибка»: Хованский из СИЗО извинился за песню про «Норд-Ост»

Блогер Юрий Хованский извинился за свою песню о теракте в Театральном центре на Дубровке. Он был арестован по делу о публичных призывах к терактам и оправдании терроризма.

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — написал Хованский в заявлении. Документ опубликовал в соцсети «ВКонтакте» знакомый Хованского — Илья Давыдов.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

В начале июня в квартиру блогера в Санкт-Петербурге пришли правоохранители. Они устроили обыск, а затем задержали его. Все дело в песни, которую Хованский исполнил на стриме. Она посвящена трагедии, произошедшей на мюзикле «Норд-Ост» в Москве в 2002 году. Блогер восхвалял террористов.

После задержания Хованский отрицал, что распространял песню в Сети. В его отношении завели уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Он пробудет за решеткой до 8 августа. Ему грозит до семи лет тюрьмы.