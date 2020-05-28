Хоккейная команда Овечкина поздравила его с пополнением в семье

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил Александра Овечкина с рождением второго ребенка. На днях у хоккеиста родился сын.

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравил Александра Овечкина с рождением второго ребенка. На днях у хоккеиста родился сын.

27 мая жена форварда рассказала о радостном событии в своем Instagram. Супруги назвали младшего ребенка Илья. У российского хоккеиста уже есть сын — Сергей. Он родился 18 августа 2018 года.

«Вашингтон Кэпиталз» поздравил своего капитана в Twitter.

«Еще один Ови-младший прибыл! Поздравляем Овечкиных с рождением их второго мальчика — Ильи!» — сказано в сообщении официального аккаунта клуба.

Пара поженилась в 2016 году. Через два года у них появился первый ребенок. Его назвали в честь старшего брата спортсмена. В феврале 2020 года стало известно о скором рождении второго ребенка.

Ранее Овечкин и сам поделился с подписчиками фотографией из палаты роддома. На ней новоиспеченный отец обнимает супругу, которая держит на груди малыша. Публикацию спортсмен сопроводил трогательным посланием.