«Я самый счастливый»: Овечкин стал дважды отцом

Хоккеист Александр Овечкин второй раз стал отцом. У знаменитого спортсмена и Анастасии Шубской родился сын, которого назвали Ильей.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик», — написал спортсмен в Instagram.

Он поделился с подписчиками фотографией из палаты роддома. На кадре новоиспеченный отец обнимает супругу, которая держит на груди малыша.

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году. Через два года они стали родителями маленького Сергея, которого назвали в честь старшего брата спортсмена. В феврале 2020 года пара сообщила о скором рождении второго ребенка.

Анастасия — младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Овечкин — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли 2018 года. В начале мая спортсмен попал на вторую строчку рейтинга The Hockey Writer. Хоккеист стал одним из лучших российских спортсменов в истории НХЛ. Первое место он уступил форварду Сергею Федорову.