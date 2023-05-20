Знаменитости 20 мая 2023, 17:14 «Ходить не могу». Диана Арбенина упала с лестницы и повредила позвоночник Певица Диана Арбенина не может ходить после падения с лестницы РИА «Новости»

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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина сообщила печальную новость — она травмировала позвоночник после падения с лестницы. Об этом исполнительница хита «Катастрофически» написала в своем Telegram-канале.

«Ходить пока не могу», — написала певица.

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Артистка сказала, что концерт в Бишкеке, который был запланирован на 21 мая, придется отменить. Певица извинилась перед поклонниками и добавила, что обязательно выступит для них, как только встанет на ноги.

Фанатов новость страшно расстроила, они перепугались за здоровье своей любимой исполнительницы. Под ее публикацией подписчики оставили множество комментариев с пожеланием Арбениной скорее поправиться.

«Выздоравливайте! Мы вас любим и переживаем!»

«Боже! Держите в курсе! Очень волнуюсь теперь!»

«Диана Сергеевна, выздоравливайте! Главное, чтобы с вами все было хорошо!»

«Берегите себя», — писали встревоженные поклонники.

Ранее несколько концертов Арбениной отменяли по неизвестной причине. Певица ответила на это цитатой из одной своей песни.