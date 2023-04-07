Знаменитости 07 апреля 2023, 15:22 Арбенина процитировала в соцсети свою песню в ответ на отмену ее концертов Певица Арбенина сделала первый после отмены концертов пост в соцсети РИА «Новости»

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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выложила в соцсети текст своей песни 2019 года «Гавань» из альбома «Невыносимая легкость бытия». Это ее первый выход на связь с фанатами после отмены концертов группы.

В песне есть строки: «Не бойся: над нами звезда. <…> Не бойся и стой на своем». Больше никаких комментариев певица не дала, причина отмены концертов по-прежнему неизвестна.

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При этом сегодня стало известно, что творчество Арбениной хотят проверить на дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом стала ее резкая песня «Не молчи», исполненная еще в апреле 2022 года, отметило издание «Народные новости». Известно, что исполнительница ни разу не позволяла себе прямых высказываний о спецоперации и российской армии. Несмотря на это глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова обратить внимание на ее творчество.