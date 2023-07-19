Знаменитости 19 июля 2023, 05:00 «Ходить могу, а бегать нет». Актер Казаков рассказал, почему его не взяли в новые «Папины дочки» Сыгравший Полежайкина актер Казаков объяснил отказ от съемок в новых «Папиных дочках» Кинопоиск

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Актер Михаил Казаков, сыгравший в «Папиных дочках» Илью Полежайкина, рассказал, почему его не взяли в продолжение сериала. Причина оказалась в его инвалидности, возникшей из-за полученной три года назад травмы, написал Woman.ru.

Актер сообщил, что продюсеры связывались с ним. Но он сразу предупредил организаторов, что во время съемок будет с аппаратом Илизарова. В работе над сериалом наступила пауза, аппарат в это время Казакову сняли. И представители съемочной группы снова вышли с ним на связь.

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«Поинтересовались, сняли аппарат или нет? Сказал, что сняли. Они спрашивают: ''Бегать и прыгать можешь? ''. Я говорю: ''Ходить могу, а бегать и прыгать нет''. На этом и все», — рассказал артист.

Продюсеры сериала обещали перезвонить, но в итоге не позвали Казакова в сериал.

Сам актер не расстраивается, что не попал в продолжение «Папиных дочек». Ему сейчас не по силам активная работа, так как он не восстановился до конца после падения с большой высоты. По словам Казакова, сейчас у него много другой работы и он не бедствует.

Другой актер сериала — Филипп Бледный — сообщил, что его персонаж Веник сильно изменился в новых «Папиных дочках». Он уже не будет «экзальтированным мальчишкой», писал RT.

Ранее актриса Нонна Гришаева рассказала, что расстроена отсутствием в сериале экранных дочерей. Речь идет об актрисах Дарье Мельниковой и Анастасии Сиваевой.