Знаменитости 29 марта 2023, 13:42 Гришаева призналась, что расстроилась из-за отсутствия ключевых актрис в продолжении «Папиных дочек» Гришаева расстроилась из-за отсутствия Мельниковой и Сиваевой в новых «Папиных дочках» РИА «Новости»

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Актриса Нонна Гришаева заявила, что расстроена отсутствием экранных дочерей — артисток Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой — в продолжении сериала «Папины дочки». Об этом она сообщила в интервью «Газете.ru».

«Конечно, расстроило. Я думала, что со всеми увижусь. Мне удалось увидеться только с Мирой Карпович и Лизой Арзамасовой», — рассказала она.

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По словам Гришаевой, с исполнительницей роли Пуговки Екатериной Старшовой повидаться не получилось из-за несовпадения съемочных дней. Она похвалила новых актрис сериала — Еву Смирнову и Виталию Корниенко, сыгравших внучек ее персонажа.

«Папины дочки. Новые» станут продолжением популярного сериала, съемки стартовали в январе 2023 года. В центре сюжета на этот раз окажется история семьи Даши и Веника. Ранее Дарья Мельникова призналась, что создатели ситкома не позвали ее в продолжение.