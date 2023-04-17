Знаменитости 17 апреля 2023, 12:31 «Ходит еле живой». Блогер Тарасов рассказал о состоянии бойца ММА Александра Емельяненко Блогер Тарасов: боец Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии РИА «Новости»

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Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии, заявил изданию Sport24 блогер Артем Тарасов. По его словам, на здоровье спортсмена сказалось употребление спиртного.

Авторы статьи напомнили, что в последнее время Емельяненко-младшего часто замечали в состоянии алкогольного опьянения. Артем Тарасов напомнил слова другого известного бойца Александра Шлеменко, который призывал россиян не выпивать.

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«Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет. А ведь алкоголь — это всего лишь болезнь, которую можно вылечить», — отметил блогер и добавил, что бойцу никто не помогает.

Тарасов подчеркнул, что на месте старшего брата спортсмена Федора Емельяненко оказал бы ему помощь и не стал «везде сбрасывать со счетов».

В начале апреля Александр Емельяненко помочился в зале ожидания аэропорта в Екатеринбурге. Спортсмену сделали замечание, на что он пригрозил ударить сотрудника авиалиний.