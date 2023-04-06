Знаменитости 06 апреля 2023, 23:33 «Был очень пьян и еле ходил». Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга Боксер Емельяненко устроил дебош и задержал рейс в аэропорту Екатеринбурга РИА «Новости»

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга, из-за чего задержали самолет в Москву. Сотрудники полиции не стали арестовывать спортсмена, сообщило издание E1.ru.

Летевшая тем же рейсом блогер Анна Данилова рассказала, что боец в нетрезвом состоянии помочился прямо в помещении зала ожидания. После того как сотрудник авиалиний сделал спортсмену замечание, тот пригрозил ударить мужчину и нецензурно выразился.

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«Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолете он вел себя очень прилично», — рассказала девушка.

Данилова добавила, что как только самолет взлетел, Емельяненко пошел просить алкоголь, однако экипаж отказал. Как заявили в транспортной полиции, правоохранители не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка.

Ранее боец ММА Емельяненко проиграл в первом раунде американцу Райану Бейдеру в последнем бою в карьере. Спортсмен больше всего огорчен тем, что не смог порадовать свою публику, однако все равно благодарен поддержке.