Эксклюзив 07 июня 2023, 12:49 «Хочу привлечь его за оскорбления». Понасенков рассказал о стычке с алкоголиком на Арбате Понасенков заявил, что хочет привлечь к ответственности оскорблявшего его алкоголика Соцсети

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Сообщения СМИ о драке с алкоголиком на Арбате — полный бред, заявил в беседе с «360» историк Евгений Понасенков*. Он подчеркнул, что к нему с приятелем подошел абсолютно маргинальный мужчина, который угрожал всем кругом и вел себя неадекватно.

«Вчера гулял, как обычно, в арбатских переулках, фотографировался с поклонниками и пристал алкаш — пьяный, грязный, волосы до плеч. И не давал проходу, оскорблял. Никакой драки не было вообще. Я его не коснулся, он меня не коснулся», — подчеркнул Пасенков*.

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По словам историка, мужчина его даже не узнал, просто хамил всем подряд. Приятель Понасенкова* его оттолкнул, потому что тот физически не давал спокойно пройти.

«Потом, наверное, этот алкаш мог как-то оступиться и упасть. Но это уже его личные проблемы. Я сам вызвал полицию и сфотографировался с полицейскими, замечательные ребята. Вот и вся история», — подчеркнул собеседник «360».

Понасенков* добавил, что в отдел полиции их не доставляли, он все рассказал правоохранителям на месте. По словам историка, ему бы хотелось узнать имя оппонента, чтобы привлечь к ответственности и подать иск за оскорбления.

«Плохо, что в центре Москвы ходит в майке с вылезающим пузом пьяное существо и ко всем пристает. Плохо, что такое вообще возможно. Вот о чем надо писать, а драки никакой не было», — добавил историк.

Он выразил уверенность, что на камерах наблюдения видно, что мужчину просто оттолкнули. А что было с этим человеком потом, по словам Понасенкова*, просто его личные проблемы.

«Может, он вообще больной», — заключил собеседник «360».

*Евгений Понасенков — признан иноагентом.