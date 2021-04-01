Хью Грант потерял роль и $20 млн из-за скандала с секс-работницей

Голливудский сценарист Стив Мазур вспомнил о скандале с британским актером Хью Грантом, когда последнего арестовали в компании с 25-летней темнокожей секс-работницей.

Это произошло летом 1995 года, рассказал Мазур на онлайн встрече с российскими коллегами из «Школы кино и телевидения „Индустрия“», запись которой доступна на YouTube.

Тогда после разразившегося скандала с Хью Грантом отказались работать многие кинематографисты. Из-за инцидента, как отметил Мазур, актер не смог принять участие в фильме «Лжец, Лжец».

Грант потерял главную роль в этой киноленте. В итоге и роль, и гонорар в 20 миллионов долларов достался американскому актеру Джиму Керри. Эта роль стала значимой и для актерской карьеры Керри. Именно за съемки в «Лжец, Лжец» он был номинирован на награду «Золотой глобус» и получил «Премию МТV».

Актер Арми Хаммер лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов». Такое решение приняли на фоне скандала с обвинениями мужчины в изнасиловании. Теперь у актера больше не осталось рабочих проектов. Однако, Хаммер может появиться в картине «Зови меня своим именем». Но пока у ленты нет даже сценария.