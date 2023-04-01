01 апреля 2023, 21:03
Хасбик стал гостем нового выпуска шоу «Что было дальше?»
Блогер Хасбик стал гостем выпуска «Что было дальше?», собравшего больше 16 млн просмотров
После долгого перерыва первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» собрал более 16 миллионов просмотров за восемь часов. Одним из гостей программы стал блогер Хасбик. Видео опубликовали в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Выпуск разместили утром 1 апреля. Гостями на этот раз стали отечественный комик Богдан Лисевский и блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик. Он прославился благодаря банальной фразе: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».
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По состоянию на 20:30 по московскому времени, видео посмотрели 16 миллионов 363 тысячи 989 пользователей. Суть шоу в том, что гости рассказывают ведущим истории из личной жизни, а комики перебивают их и пытаются в юмористическом ключе угадать концовку.
Изначальное шоу придумали под названием «И тут произошло самое смешное». Ведущим должен был быть один из участников передачи «Импровизация» Дмитрий Позов. А участниками — его коллеги по шоу Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун.
Телевидение
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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