Знаменитости 01 апреля 2023, 21:03 Хасбик стал гостем нового выпуска шоу «Что было дальше?» Блогер Хасбик стал гостем выпуска «Что было дальше?», собравшего больше 16 млн просмотров Pxhere

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После долгого перерыва первый выпуск юмористического шоу «Что было дальше?» собрал более 16 миллионов просмотров за восемь часов. Одним из гостей программы стал блогер Хасбик. Видео опубликовали в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Выпуск разместили утром 1 апреля. Гостями на этот раз стали отечественный комик Богдан Лисевский и блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик. Он прославился благодаря банальной фразе: «Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый».

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По состоянию на 20:30 по московскому времени, видео посмотрели 16 миллионов 363 тысячи 989 пользователей. Суть шоу в том, что гости рассказывают ведущим истории из личной жизни, а комики перебивают их и пытаются в юмористическом ключе угадать концовку.

Изначальное шоу придумали под названием «И тут произошло самое смешное». Ведущим должен был быть один из участников передачи «Импровизация» Дмитрий Позов. А участниками — его коллеги по шоу Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Антон Шастун.