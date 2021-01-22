Харламов выложил старый мем о «мужском счастье»

В тексте повествуется про принца, который сделал предложение принцессе, а она ему отказала. После этого он «жил долго и счастливо», «нажирался в хлам», «раскидывал носки», «громко рыгал» и делал еще множество вещей, которые Харламов, видимо, находит веселыми.

Многие пользователи отметили, что не удивлены его расставанием с Амус. Некоторые еще добавили, что шутка слишком старая.

Ранее актриса театра, кино и сериалов Кристина Асмус, которая развелась в прошлом году с юмористом Гариком Харламовым, похвасталась тайным поклонником, который анонимно присылает ей огромные букеты цветов.

Она сообщила в сторис в Instagram, что тайные воздыхатели часто присылают ей подарки в театр Ермоловой, где она работает.

«И снова анонимно прислали в театр цветы», — написала она. Фанат не раскрыл свою личность, но приложил открытку с надписью: «Специально для тебя».