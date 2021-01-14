Кристина Асмус рассказала о тайном поклоннике

Актриса театра, кино и сериалов Кристина Асмус, которая развелась в прошлом году с юмористом Гариком Харламовым, похвасталась тайным поклонником, который анонимно присылает ей огромные букеты цветов.

Она сообщила в сторис в Instagram, что тайные воздыхатели часто присылают ей подарки в театр Ермоловой, где она работает.

«И снова анонимно прислали в театр цветы», — написала она. Фанат не раскрыл свою личность, но приложил открытку с надписью: Специально для тебя».

Источник фото: Instagram

Перед новым годом Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото из торгового центра, где она выбирала подарок бывшему супругу. Она посетовала, что потратила на это несколько часов. Поклонникам пары показалось, что так она намекнула на возможное воссоединение.