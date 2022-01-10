Асмус «прорекламировала» сосисочный бизнес Харламова

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте подшутила над бизнесом бывшего супруга Гарика Харламова. Находясь на отдыхе в Дубае, она опубликовала видео с местным хот-догом, а под роликом подписала, что сняла самую дорогую в жизни рекламу. Об этом рассказал «ФедералПресс».

Ранее стало известно, что резидент Comedy Club и экс-супруг Кристины Асмус Гарик Харламов открыл франшизу с булочками и сосисками.

«Ем хот-дог, очень вкусно! Но „Хот-дог Бульдог“ вкуснее», — написала актриса и добавила, что сняла рекламу за 50% совместно нажитого с бывшим мужем.

Что именно стало причиной развода комика и актрисы, до сих пор не известно. Ранее в СМИ писали, что Асмус нашла себе нового возлюбленного, а Харламов начал встречаться с коллегой из «Гусара» Екатериной Ковальчук. Друзья Гарика, комментируя развод друга, часто шутят, что Кристина обобрала комика. Сам же Харламов назвал бывшую жену «той еще сказочницей».