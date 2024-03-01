Знаменитости 01 марта 2024, 17:17 Хаматова готовилась работать курьером после отъезда из России Хаматова заявила, что была готова работать таксистом после отъезда из России РИА «Новости»

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В интервью, опубликованном на платформе YouTube, актриса Чулпан Хаматова рассказала, что ожидала худшей жизни за рубежом и даже готовилась работать курьером. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».

Актриса рассказала, что ее жизнь за границей складывается значительно лучше, чем она предполагала до переезда. По словам Хаматовой, она даже была готова работать таксистом, курьером или преподавателем актерского мастерства.

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Тем не менее, она нашла место в Новом рижском театре, что стало вполне приемлемым в ее текущей ситуации. Однако актрисе пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

Она отметила, что ранее уже сталкивалась с адаптацией в другой стране, когда провела три года в Германии. По ее словам, переезд в другую страну обычно приводит к «обнулению» всех достижений.