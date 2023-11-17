Знаменитости 17 ноября 2023, 03:51 «Размазывает кровавые сопли». Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в жалком виде kp.ru: Хаматова в роли Риты появилась на сцене в Латвии с кровотечением из носа Кинопоиск

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Сбежавшая из России Чулпан Хаматова появилась на сцене в Латвии в роли Риты в спектакле по мотивам картины Валерия Тодоровского «Страна глухих». Актриса в прямом смысле размазывала по лицу кровавые сопли и слезы, чем вызвала жалость у российского зрителя, сообщило издание kp.ru.

В Латвию Хаматову позвал режиссер-русофоб Алвис Херманис, но в стране к российской актрисе отнеслись прохладно. Хаматовой пришлось учить латышский язык, без этого ее не пускали на сцену.

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В спектакле Херманиса по мотивам фильма «Страна глухих», который сделал известной Хаматову, актриса играет Риту. По сюжету у ее героини течет из носа крови, и она размазывает кровавые сопли и слезы по лицу.

Публика, увидев актрису в таком облике, посчитала ее жалкой. Зрители указали, что это злая ирония и будет еще хуже.

Хаматовой в Прибалтике пришлось несладко. Чтобы заработать, ей приходилось читать стихи. Гонорар артистки в Новом Рижском театре составил около 1000 долларов.