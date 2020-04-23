Хайди Клум заинтриговала своих подписчиков в Instagram

«Ужин был отличный», — написала она.

Впрочем, это не помешало подписчикам заподозрить ее в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка преследуют ее еще со свадьбы, но они так и не подтвердились.

У модели уже есть дети от предыдущих браков, и Каулитц с ними в хороших отношениях. О планах родить еще одного ребенка Клум никогда не говорила.

Ранее стало известно, что мать бразильского футболиста Неймара завела роман с 22-летним киберспортсменом. Надин Гонсалвес решила сообщить миру о своем романе через Instagram. Она опубликовала фотографию с Тьяго Рамосом, снабдив ее подписью «Необъяснимое невозможно объяснить». Неймар в комментариях пожелал матери быть счастливой. Пользователей по всему миру смутил ее возраст — Надин Гонсалвес исполнилось 52.