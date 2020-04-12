Мать Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

Мать бразильского футболиста Неймара завела роман с 22-летним киберспортсменом. Пользователей по всему миру смутил только возраст: Надин Гонсалвес — 52.

Надин Гонсалвес решила сообщить миру о своем романе через Instagram. Она опубликовала фотографию с Тьяго Рамосом, снабдив ее подписью «Необъяснимое невозможно объяснить».

Форвард ПСЖ отреагировал на снимок.

«Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал Неймар в Instagram-аккаунте своей матери, почти 45 тысяч пользователей поставили лайк этому комментарию.

Отец футболиста Вагнер Рибейро, очевидно, тоже доволен. Он прокомментировал фотографию одобрительным смайлом.

Тьяго Рамос — модель и киберспортсмен, который специализируется на шутере «Free Fire». Он является участников команды 4K Easy из любительской лиги NFA. Судя по его аккаунту в Instagram, он довольно знаменит — у него почти 370 тысяч тысяч подписчиков.

Журналисты издания UOL узнали, что Рамос и Неймар стали приятелями, и жених даже был на дне рождения футболиста. У них, кстати, тоже есть совместные фотографии.