Нурмагомедов присоединился к ФК «Спартак» на сборах в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов присоединился к футболистам московского «Спартака» на тренировочных сборах в Абу-Даби. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Российский боец запечатлел видео, на котором изображен вместе с игроками столичного «Спартака» на сборах, которые футбольная команда проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. Нурмагомедов также испытал себя на поле, сыграв со своей командой против «красно-белых»:

«Сегодня чуть переехали московский „Спартак“. Надеюсь, никто не обидится», — сказал спортсмен.

Нурмагомедов ранее написал пост, в котором боец смешанного стиля (ММА) неожиданно выразил интерес к карьере в большом футболе и сообщил о готовности рассмотреть предложения от клубов. Пользователи в комментариях к записи положительно оценили такую идею.

Глава UFC Дана Уайт ранее не исключил, что Нурмагомедов, завершивший карьеру, может вернуться на ринг. По оценке промоутера Вадима Финкельштейна, это может произойти в ближайшие пару лет, однако сам спортсмен не сообщал о подобных планах.