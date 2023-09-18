Знаменитости 18 сентября 2023, 20:21 Хабенского наградили орденом Почета Президент Путин наградил худрука МХТ имени Чехова Хабенского орденом Почета Кинопоиск

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Актера, режиссера и художественного руководителя театра имени Чехова Константина Хабенского наградили орденом Почета. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хабенского наградили орденом за «вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», следует из указа.

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Константин Хабенский с октября 2021 года руководит МХТ имени Чехова, где он дебютировал в 2002 году. Ранее актер служил в труппе Академического театра имени Ленсовета, а в середине 90-х играл в московском «Сатириконе».

В начале лета в Красногорске проходили съемки игровой части полнометражного фильма «Малышарики. День рождения», в котором снимались Константин Хабенский и Елизавета Боярская. Премьера картины намечена на осень 2024 года.