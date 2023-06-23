Подмосковье 23 июня 2023, 15:51 Съемки семейного анимационного фильма с Хабенским и Боярской закончились в Красногорске Группа "Самолет"

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Игровую часть полнометражного фильма «Малышарики. День рождения» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской сняли в подмосковном ЖК «Большое Путилково». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Премьера фильма намечена на осень 2024 года. Это будет история о том, как мама и папа готовятся отмечать день рождения своей дочки после переезда в новый дом. В суете отец случайно покупает подарок для именинницы в лавке чудес, не заглядывая в коробку — внутри нее окажутся маленькие ожившие игрушки.

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«Большое Путилково» — это масштабный жилой комплекс комфорт-класса в городском округе Красногорск. Это монолитные дома с кирпичными фасадами и закрытыми зелеными дворами. Именно здесь, по сюжету, живет семья девочки из фильма.

В Московской области собираются нарастить темпы индивидуального жилого строительства. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в Подмосковье растет спрос на небольшие частные дома.