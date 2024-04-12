Знаменитости 12 апреля 2024, 11:59 Хабенский присутствовал на запуске космического корабля Актер Хабенский поделился эмоциями от запуска космического корабля на Байконуре РИА «Новости»

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Художественный руководитель Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский рассказал, как посетил космодром Байконур, где стал очевидцем старта космического корабля. Своими впечатлениями он поделился с порталом aif.ru.

«Я не могу описать это. Сначала — какая-то звенящая тишина. Потом отсчет. Цифры. И ты не совсем понимаешь, что происходит. Слышишь стук сердца. Затем — запуск…» — признался народный артист.

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Хабенский также отметил, что, вернувшись в Москву и стоя на балконе, размышлял о том, как теперь люди, с которыми он виделся на Байконуре, пролетают над ним каждые полтора часа.

В прошлом году коллектив МХТ посетил Байконур с гастролями, представив специальную программу для работников космодрома «Смотришь в небо и видишь — звезда».

Ранее Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. Он заявил, что учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств.