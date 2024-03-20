Культура 20 марта 2024, 15:17 Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование Хабенский рассказал, зачем актеру получать образование РИА «Новости»

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Актерам необходимо профессиональное образование. Этим мнением худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский поделился во время творческого вечера, сообщил «Пятый канал».

Учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств актера, подчеркнул Хабенский. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

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«Важно обучение профессии для того, чтобы, выйдя либо на съемочную площадку, либо на пространство театральное, получалось быстро найти общий язык», — уверен Хабенский.

Присутствующие на мероприятии также обсудили актуальные театральные премьеры и изменения в репертуаре.

В начале марта семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве. Госпитализация была связана с заболеванием легких.